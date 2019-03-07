القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
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الخميس 07/مارس/2019 - 02:06 ص

حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 7 مارس2019

برج الميزان
برج الميزان
dostor.org/2543325

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان.
عاطفيًا: عليك أن تبدأ صفحة جديدة وناصعة مع الشريك، والاتفاق على تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في وجهات النظر ثم إلى الخلاف.
صحيًا: انتبه لصحتك، وابتعد عن الارباك والتعقيد، واحذر الفشل، ولا تنفعل أمام التحديات.

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