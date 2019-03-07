حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 7 مارس2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان.

عاطفيًا: عليك أن تبدأ صفحة جديدة وناصعة مع الشريك، والاتفاق على تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في وجهات النظر ثم إلى الخلاف.

صحيًا: انتبه لصحتك، وابتعد عن الارباك والتعقيد، واحذر الفشل، ولا تنفعل أمام التحديات.