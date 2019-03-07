حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 7 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الخميس، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يدخل أورانوس برج الثور، ويفتتح دورة فلكية تمتد سبع سنوات تكون أكثر وعدًا لك ومناسبة للتطوير والتجديد.

عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة، وتطمئن إلى وضعك العاطفي، وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.

صحيًا: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلامًا في الظهر، حاول الخروج مرارًا لتتخلص من هذه الآلام.