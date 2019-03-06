القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:33 م

بعد "مومو".. طبيب نفسي يوضح كيف تحمي أطفالك من الألعاب الخطرة

بعد مومو.. طبيب نفسي
هاجر رضا
dostor.org/2543321

حذرت صحيفة "ذا صن "البريطانية، فى تقرير لها من لعبة "مومو"، أو ما تسمى بلعبة الانتحار، والتى يتم تداولها عبر الإنترنت، والتي تستهدف الأطفال، وتجبرهم على الانتحار، حيث أن صورة "مومو" مرعبة للبالغين والأطفال. تواصل "الدستور" مع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، للحديث حول كيفية السيطرة على الأطفال لتقليل خطر اللعبة.

وقال "فرويز"، إن السبب الرئيسي الذي يحافظ على أطفالنا من لعب مثل هذه الألعاب الخطر هو التواصل معهم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تنظيم أوقاتهم.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن فترة تواجدهم على الهواتف المحمولة لفترة طويلة يشكل خطورة كبيرة بصورة غير مباشرة، لذا يجب نصحهم بالابتعاد عنها عن طريق توفير البديل بطريقة غير مباشرة أو كنوع من أنواع النصيحة حتى لا يعاند الأطفال.

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