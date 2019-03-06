بث مباشر.. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في "أبطال أوروبا"









يقدم موقع الفجر الرياضي، بثا مباشرا، لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن مباريات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

- موعد المباراة:

تقام المباراة في الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب حـديقة الأمراء في فرنسا، وتذاع عبر قنوات بين سبورت المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.

- نتيجة مباراة الذهاب:

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا غاليا في مباراة الذهاب، بالعودة من انجلترا، بالفوز بهدفين للاشيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

بث مباشر.. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في "أبطال أوروبا"







