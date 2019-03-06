مان يونايتد يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اليوم
يواجه مانشستر
يونايتد باريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 6 – 3 – 2019 ضمن مباريات دورى ابطال
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الأمراء تقام مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم مشاهدة مباراة مان يونايتد
ضد باريس سان جيرمان كورة ستار مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة
العاشرة بتوقيت القاهرة وفى الحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة بتوقيت الإمارات
وتقدم الدستور
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