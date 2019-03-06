مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد Paris Saint-Germain vs Manchester United في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق علي محمد علي و حفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب حديقة الأمراء (البارك دي برنس) معقل باريس سان جيرمان في باريس العاصمة الفرنسية , مباراة تجمع الأمراء فريق باريس سان جيرمان مع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد في مباراة يبحث فيها الفريق الباريسي عن فوز جديد عقب الفوز ذهابا بهدفين مقابل لاشئ بينما مانشستر يبحث عن عودة تاريخية وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة , مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم السلوفيني دامير سكومينا , ففي مساء اليوم الأربعاء، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ملعب الأمراء، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في واحدة من أقوى مباريات الجولة، في نفس توقيت مواجهة روما وبورتو، فيما تقام أربع مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم.





وقد تمكن فريق باريس سان يرمان بكل نجاح في تحقيق الفوز خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد قبل ثلاثة أسابيع من الآن، وحل خلاله ضيفاً على نظيره الإنجليزي، بهدفين دون مقابل، في حين فشل الفريق الإنجليزي في الخروج بأي شيء إيجابي من مباراة الذهاب. فريق مانشستر يونايتد تمكن من حسم تأهله إلى دور الستة عشر بعد أن أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، خلف يوفنتوس الذي حسم صدارة المجموعة الثامنة بفارق نقطتين، حيث تمكن الفريق الإنجليزي من تحقيق الفوز خلال ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر اثنتين. أما فريق باريس سان جيرمان، فقد تمكن من حسم التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، عن المجموعة الثالثة، التي تمكن من حسم صدارتها برصيد إحدى عشرة نقطة فقط، متفوقاً بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك بعد أن حقق الفوز خلال ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين وخسر لقاء وحيد. ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من ملعبه وحسم التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، وعد التفريط في الفرصة الكبيرة، وتحقيق الفوز الثالث على حساب منافسه الإنجليزي على مر التاريخ، والذي يأمل في تحقيق مفاجأة والتأهل على حساب الفريق البارسي.



