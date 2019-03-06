القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:44 م

بث حي HD .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يلا شوت لايف | بي ان ONS

بث حي HD .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يلا شوت لايف | بي ان ONS

بث حي HD .. مشاهدة
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بث حي HD .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يلا شوت لايف | بي ان ONS  

كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

 – يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد قليل منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان خارج أرضه بهدفين نظيفين على ملعب “الأولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر.
كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

وأعلن منذ قليل حساب فريق باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تشكيلة سان جيرمان الأساسية للقاء اليوم، ولكن بطريقة مبتكرة ومبهرة.
كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

بغض النظر عن التشكيلة الرائعة التي دخل بها سان جيرمان بتواجد الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، وتياجو سيلفا، وكيهير، وكيمبيمبي في الدفاع، وماركينيوس، وفيراتي، وداني ألفيس، وخوان بيرنات في خط الوسط، ومبابي، ودي ماريا، ودراكسلر في خط الهجوم، إلا أن طريقة تقديم التشكيلة كانت مبهرة للغاية.
كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

وجاءت طريقة تقديم تشكيلة باريس سان جيرمان بشكلٍ رائع وسط أنغام دوري أبطال أوروبا التي يعشقها الجميع.

كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يغيب عنه العديد من اللاعبين للإصابة بالإضافة إلى تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا للإيقاف عقب طرده في مباراة الذهاب.
كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي :

دي خيا; سمالينج، بايلي، ليندلوف; يونج، لوك شاو، ماكتوماي، بيريرا، فريد; لوكاكو، راشفورد.

كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 |تابع لايف اون لاين


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