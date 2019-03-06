بورصة لندن تغلق مرتفعة بعد مكاسب في التبغ

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة مرتفعة في نهاية تداولات، اليوم الأربعاء، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التبغ، المعادن والصناعات التعدينية والخدمات والتوزيع للمعدات النفطية.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 زاد بنسبة 0.85%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم British American Tobacco PLC (LON:BATS)‎، الذي ارتفعت قيمته 5.15% أو 149.50 نقطة وبلغ سعره 3050.00 عند الإغلاق.



في المقابل، سهم Tui AG (LON:TUIT)‎ واصل ارتفاعه عند 1.83% أو 14.60 نقطة وأغلق عند سعر 810.60، في حين سهم Antofagasta PLC (LON:ANTO)‎ زاد 1.55% أو 14.80 نقطة بسعر 967.20 عند نهاية الجلسة.