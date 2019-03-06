(بٌُث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD

(بث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراتين قويتين بدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

الوطن يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة:





دوري أبطال أوروبا





10:00م - بورتو VS روما ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD





10:00م ـ باريس سان جيرمان VS مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 1 HD





دوري أبطال آسيا





11:00ص سيدني VS أولسان هيونداي - القناة الناقلة: بي إن سبورت





12:00ص تشونبك هيونداي VS جوان بكين - القناة الناقلة: بي إن سبورت





12:30م أوراوا ريد دياموندز VS بوريرام - القناة الناقلة: بي إن سبورت





(بث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت

ويقدم موقع "الفجر" من خلال قسم مباريات خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

(بث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD

وتبدو فرصة مانشستر يونايتد في الصعود للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا صعبة، بعدما تلقى هزيمة بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "أولد ترافورد" مسرح الأحلام.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت

وتعد مواجهة اليوم، مهمة صعبة لمان يونايتد الذي يتطلع لتحقيق "ريمونتادا" شبه مستحيلة، في ظل العديد من الغيابات التي يعاني منها الفريق، وخوض اللقاء خارج أرضه.

(بث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD

بينما يسعى باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم، للحفاظ على نتيجة الذهاب، لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، متسلحًا بأرضه وجماهيره.

(بث مباشر).. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت - كورة اون لاين - كورة لايف HD



