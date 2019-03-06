كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وباريس اليوم في دوري ابطال اوروبا جودة عالية | بين سبورت

تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ضمن مرحلة إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس.





مباراة الذهاب انتهت بفوز الضيف الفرنسي في أولد ترافورد بثنائية نظيفة، ليصبح العملاق الإنجليزي بحاجة للفوز بثلاثية نظيفة في باريس من أجل التأهل أو تسجيل هدفين نظيفين للتعادل والاحتكام لركلات الترجيح.





ويلعب باريس بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:





الحارس: بوفون





خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات





خط الوسط: فيراتي، ماركينوس





ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا





المهاجم: مبابي





بينما يلعب يونايتد بالتشكيل التالي بطريقة (4-3-3):





الحارس: دي خيا





الدفاع: ليندلوف، بايي، سمالينج، شو





خط الوسط: يونج، ماكتوميناي، فريد





ثلاثي الهجوم: راشفورد، لوكاكو، بيريرا



