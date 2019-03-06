كورة ستار ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين

«دي ماريا ودراكسلر» يقودان تشكيل سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر





يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، على ملعب حديقة الأمراء «بارك دو برينس» فى العاصمة الفرنسية، في إطار إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر





وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبصافرة تحكيم سلوفينية بقيادة دامير سكومينا ويعاونه مواطناه جورى برابروتنيك وروبرت فوكان، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1 بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر





ويسعى أصحاب الأرض لتأكيد تفوقهم فى مباراة الذهاب بمسرح الأحلام بثنائية نظيفة سجلها «كيمبيمبى ومبابى» وهى النتيجة التى ترجح كفة الباريسيين قبل خوض مواجهة الليلة للتأهل إلى ربع نهائى البطولة بعد غياب دام 3 سنوات.

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر





ويدخل اليونايتد مواجهة الليلة بعد الخسارة ذهاباً بهدفين دون رد بين جماهيره فى ملعب أولد ترافورد، بينما يخوض روما مباراة الليلة بعد فوز غير حاسم ذهاباً فى الملعب الأولمبى بالعاصمة الإيطالية بنتيجة هدفين مقابل هدف.





ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: جانلويجي بوفون





خط الدفاع: توماس مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، داني ألفيس





خط الوسط: ماركينيوس، ماركو فيراتي، خوان بيرنات





خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، يوليان دراكسلر، كيليان مبابي

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر





وتعد فرص تأهل باريس سان جيرمان أكبر كثيراً من منافسه الليلة، بعد تحقيق الانتصار خارج أرضه بهدفين نظيفين، ويتأهل الفريق الباريسى إلى ربع النهائى حال تحقيقه أى انتصار أو انتهاء المباراة بالتعادل سواء كان إيجابياً أو سلبياً، كما أن خسارة «مبابى» ورفاقه تمنحهم التأهل بشرط الخسارة بفارق هدف واحد، وعلى الجانب الآخر لا يجد مانشستر يونايتد مفراً من تحقيق الانتصار بفارق 3 أهداف من أجل التأهل مباشرة.

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر



