القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
فن
الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:18 م

هاجرعفيفي أمام هاني سلامة للمرة الثانية في "قمر هادي"

هاجرعفيفي أمام هاني
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2543242

انضمت الفنانة هاجر عفيفي إلى أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.

وبدأت هاجر تصوير مشاهدها خلال أحداث المسلسل الذي يجمعها للمرة الثانية بالنجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاون في رمضان قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور" والذي حققا نجاحًا باهرًا في الشارع المصري.
وفي السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافي.

ويعد "قمر هادي" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيًا حققا نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب"و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك في بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار،وأشرف زكي، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، وأية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 4 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 5 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ 5 شهر

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ 5 شهر

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

الآن

تفاصيل حفل ماجدة الرومي بالتجمع الخامس لصالح المؤسسات الخيرية

أبو الغيط: اجتماع وزراء الخارجية لم يناقش حضور سوريا قمة تونس

"الإفتاء": الجمعة غرة شهر رجب المعظم

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية والربيع خلال أيام

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ألبومات الصور

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

العجمي يشدد على تسجيل بيانات الأفراد وصيانة كاميرات المراقبة بمدارس الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت

محافظ سوهاج يكرم عددًا من المشاركين بحملة "100 مليون صحة"

رياضة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباشر في أهم مباريات اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر ضد باريس HD

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل جروس

عودة ليون جوريتسكا وفرانك ريبيري إلى تدريبات بايرن ميونخ

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ads
كشكول

التربية والتعليم تتولى تطوير معاهد رياض أطفال الإسكندرية الأزهرية

مدير تعليم الجيزة يشارك الطلاب في زيارة الحماية المدنية

عميد الدراسات الإسلامية للبنات بالقليوبية منسقا عاما لبيت العائلة المصرية

ننشر مواعيد امتحانات طلاب الأزهر فى الخارج

30 مارس.. إنطلاق امتحان الصف الأول الإبتدائى لطلاب الأزهر بالخارج

الأمصار

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

ميجان ماركل تدفع القصر الملكي لتغيير قواعد مواقع التواصل الاجتماعي

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الأرق يرفع معدل الأنانية ويقلل من المشاركة الاجتماعية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎