القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
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الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:15 م

براتب يصل لـ4500 جنيه.. 320 فرصة عمل بشركة للمواد الغذائية

براتب يصل لـ4500
دعاء جابر
dostor.org/2543238

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 320 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات المواد الغذائية، براتب يصل لـ 4500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 15 مديرا، حتى 40 سنة، براتب 4500 جنيه، و10 مساعد مدير، براتب 4 آلاف جنيه، و10 مشرفين، براتب 3500 جنيه، وذلك بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون العمر حتى 30 سنة.

كما تحتاج الشركة، 10 كابتن، براتب 2500 جنيه، و100 مضيف، براتب 2137 جنيها، و100 مندوب توصيل، براتب 2200 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون العمر حتى 30 سنة.

كما تطلب الشركة، 25 استيوارد، على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، وذلك حتى 35 سنة، وبراتب 1938 جنيها، وأيضا 50 مساعد طباخ، على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط سياحة وفنادق، براتب 2173 جنيها.

وتتميز الوظائف، بتوفير تأمين طبي، واجتماعي، ووجبة، وزي موحد.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01060918887، أو التوجه لمقر الشركة في 20 شارع جول جمال، جامعة الدول العربية.

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