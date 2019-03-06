مباراة (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان) بث مباشر في دوري ابطال اوروبا (لحظة بلحظة)
مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر
مواجهة الذهاب في الاولد ترافورد قد انتهت بفوز مستحق لصالح الفريق الفرنسي علي ضيفه الانجليزي بهدفين نظيفين احرزهما كلا من كاميبيبي وكيليان مبابي في مباراة تاريخية لفريق باريس سان جيرمان الذي اصبح اول فريق فرنسي يفوز علي مانشستر يونايتد في الاولدترافورد وليقترب باريس من فك عقدة دور ال16 والعبور لدور ثمن النهائي بهدفي الذهاب الذين سيصعبوا مهمة مانشستر يونايتد في مباراة اليوم.
يلا شوت "Man United" كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا | يلا شوووت
مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر
مقابلة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم.
دوري ابطال اوروبا 2018-2019
دور ثمن النهائي
مرحلة الاياب
ستاد حديقة الامراء
توقيت مباراة بي اس جي واليونايتد.
يوم الاربعاء 6 مارس 2019
الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسودان وليبيا
الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والعراق
الساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت الامارات
الساعة التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر
يلا شوت "Man United" كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا | يلا شوووت
القنوات الناقلة للمباراة.
ستنقل المباراة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري لدوري ابطال اوروبا.
مباراة (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان) بث مباشر في دوري ابطال اوروبا (لحظة بلحظة)