مباراة (مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان) بث مباشر في دوري ابطال اوروبا (لحظة بلحظة)

مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

مواجهة الذهاب في الاولد ترافورد قد انتهت بفوز مستحق لصالح الفريق الفرنسي علي ضيفه الانجليزي بهدفين نظيفين احرزهما كلا من كاميبيبي وكيليان مبابي في مباراة تاريخية لفريق باريس سان جيرمان الذي اصبح اول فريق فرنسي يفوز علي مانشستر يونايتد في الاولدترافورد وليقترب باريس من فك عقدة دور ال16 والعبور لدور ثمن النهائي بهدفي الذهاب الذين سيصعبوا مهمة مانشستر يونايتد في مباراة اليوم.

يلا شوت "Man United" كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا | يلا شوووت

مشاهدة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

مقابلة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم.





دوري ابطال اوروبا 2018-2019





دور ثمن النهائي





مرحلة الاياب





ستاد حديقة الامراء





توقيت مباراة بي اس جي واليونايتد.





يوم الاربعاء 6 مارس 2019





الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر والسودان وليبيا





الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والعراق





الساعة الثانية عشر مساءا بتوقيت الامارات





الساعة التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

يلا شوت "Man United" كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري ابطال اوروبا | يلا شوووت

القنوات الناقلة للمباراة.





ستنقل المباراة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري لدوري ابطال اوروبا.