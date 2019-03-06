الرئيس اللبناني: المرأة العربية أثبتت حضورها ونجاحها

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المرأة اللبنانية والعربية إلى الانخراط بصورة أكبر في العمل السياسي، خاصة بعدما استطاعت أن تثبت حضورها في الميادين الاجتماعية والإنسانية والوظيفية إضافة إلى نجاحها في المهن الحرة.



وقال عون، في كلمة له خلال استقباله المشاركين في "ملتقى المبدعات العربيان الأول للعام 2019"، إن المرأة اللبنانية حققت تقدما في مجالات عدة لاسيما وأن الدستور اللبناني لا يميز بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن ما يجب السعي إليه هو تحقيق التوازن بين الجنسين.



وأثنى الرئيس اللبناني على وجود 4 وزيرات في الحكومة الجديدة يتولين حقائب وزارية مهمة، معربا عن تطلعه إلى "تحقيق المناصفة في كل المجالات".

