"وادا" تبدي جاهزيتها لتقييم البيانات من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الأربعاء، أن الخبراء التابعين لها يستعدون لتقييم البيانات الواردة من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات للتأكد من صحتها.



أوضحت الوكالة في بيان "عملية طويلة لتحميل ما يقرب من 24 تيرابايت من المعلومات.. من المختبر كاملة".



أضاف البيان: "كما تم الاشارة سابقا. من المتوقع أن تكتمل عمليات التحميل والتأكد من صحة البيانات في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر".



واتخذت وادا قرارا مثيرا للجدل بالسماح باستئناف نشاط وكالة مكافحة المنشطات الروسية مرة أخرى في سبتمبر الماضي، بعد تعليقها لمدة ثلاثة أعوام تقريبا بسبب ممارسات تعاطي المنشطات التي ترعاها الدولة في البلاد، بشرط حصول وادا على البيانات الكاملة لمختبر موسكو بحلول 31 ديسمبر الماضي.



ولم تف روسيا بالموعد المحدد، مبررة موقفها بضرورة خضوع معدات وادا للمصادقة بموجب القانون الروسي، لكن خبراء الوكالة بدأوا عملياتهم بعد أسبوع على نهاية المدة المتفق عليها.



وقال جونتر يونجر، مدير إدارة التحقيقات وتبادل المعلومات في "وادا" "إنها مهمة ضخمة تضم أكثر من 1.5 مليون ملف، لكننا مستمرون في إحراز تقدم جيد".



وأضاف: "في الأساس، ما قمنا به هو إعادة إنشاء مختبر موسكو بالمعنى الحقيقي، مما يسمح لنا بإقران البيانات المختلفة بأدواتهم الخاصة حتى نضمن أن ما لدينا من معلومات كاملة ودقيقة ولم يتم العبث بها".



وأشارت وادا إلى أن البيانات التي تم استردادها "تعادل أكثر من 400 ألف ساعة من الموسيقى أو المساحة المتاحة لحوالي 5200 قرص فيديو رقمي"، وأنها ربما تكون "حاسمة لبناء حالات قوية ضد الغش وتبرئة رياضيين آخرين يشتبه في مشاركتهم في تعاطي المنشطات على نطاق واسع بناء على التحقيقات السابقة التي أجرتها وادا بقيادة ريتشارد باوند وريتشارد مكلارين".