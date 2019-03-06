ثنائية هاشيوكا تمنح اوراوا الياباني بداية مثالية بدوري أبطال آسيا

أحرزدايكي هاشيوكا هدفين في آخر 15 دقيقة ليمنح فريقه أوراوا ريد دياموندز اليوم الأربعاء فوزا بنتيجة 3-صفر على منافسه بوريرام يونايتد التايلاندي في بداية مظفرة لمشوار الفريق الياباني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وعانى أوراوا، الذي يشارك لأول مرة في البطولة منذ أن حقق آخر لقب من لقبيه الآسيويين في 2017، في البداية أمام بطل الدوري التايلاندي قبل أن يفوز في نهاية المطاف.



واصطدمت كرتان من بوريرام بإطار المرمى قبل وبعد الهدف الافتتاحي الذي أحرزه تومواكي ماكينو.



وأضاف هاشيوكا الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة مستغلا كرة ارتدت من تسديدة كازوكي ناجاساوا قبل أن يحسم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما الفوز لفريقه في الدقيقة 88 مستفيدا من كرة عرضية أرسلها كويا يوروكي من جهة اليسار.



وقال اوسفالدو اوليفيرا مدرب أوراوا: "كان علينا الصبر والانتظار والتصدي لهجمات الفريق المنافس، حتى مع استحوذنا على الكرة كان علينا التحلي بالصبر مع الاعتماد على التمريرات الطويلة في العمق. دائما أقول أن الكرات الثابتة فرصة جيدة لإحراز أهداف".



وأضاف: "على ملعبنا توافرت لدينا فرصة الحصول على ركلات ثابتة نجحنا في الاستفادة منها اليوم".



وبهذا الفوز يحتل أوراوا صدارة المجموعة السابعة بجانب تشونبوك موتورز الذي انتصر بدوره على ضيفه بكين جوان الصيني 3-1 في كوريا الجنوبية.



وهز لي دونج جوك الشباك لصالح تشونبوك، الذي حصل على اللقب مرتين، ليرفع المهاجم المخضرم رصيده من الأهداف في المسابقة إلى رقم قياسي برصيد 37 هدفا.



أما شنغهاي سيبج الصيني فيدين لمهاجمه هالك في الفوز 1-صفر على كاواساكي بطل الدوري الياباني.



وأسكن المهاجم البرازيلي الكرة في الشباك من ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليمنح فريقه الصيني النقاط الثلاث في المجموعة الثامنة.



وبهذا الانتصار يتصدر فريق المدرب فيتور بيريرا الترتيب بعدالتعادل السلبي بين سيدني واولسان هيونداي في وقت سابق في المجموعة نفسها اليوم الأربعاء.