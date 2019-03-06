منظمة التعاون: اقتصاد إيطاليا قد يشهد أسوأ أداء منذ 2013

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات الأداء الاقتصادي لإيطاليا لأدنى مستوى في 5 سنوات، مع تباطو نمو التجارة العالمية.



وتوقعت المنظمة في تقرير صادر اليوم، أن ينكمش اقتصاد إيطاليا بنحو 0.2% خلال العام الجاري، وهو أقل بنسبة 1.1% عن التقديرات السابقة، وهو أسوأ أداء قد يسجله ثالث أكبر اقتصادي أوروبي منذ عام 2013.



وبالنسبة لعام 2020، ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن اقتصاد إيطاليا سيعاود النمو بنحو 0.5%، لكنه أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.4%.



وكان اقتصاد إيطاليا قد دخل في الركود بالعام الماضي بعد أن شهد انكماشًا لربعين متتاليين بنهاية ديسمبر 2018.



وفي التقرير ذاته، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بقيادة تباطؤ الاقتصاد في أوروبا والصين.