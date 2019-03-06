القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
عالم
الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:37 م

وزير خارجية العراق: فلسطين قضيتنا المركزية الأولى في المنطقة

وزير خارجية العراق:
أ ش أ
dostor.org/2543131

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن العراق يعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى التي تحتم إيجاد حل عادل وشامل، مشددًا رفض بلاده وإدانتها لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة 151 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء.

وقال الحكيم: "لا بد من بذل قصارى جهودنا في سرعة إنجاز مهام فرق العمل الأربعة العربية الموكل إليها إصلاح منظومة الجامعة العربية لتحقيق الأهداف المرجوة"، مشددا على أهمية مخرجات مؤتمر قمة التنمية العربية الرابعة التي عقدت في بيروت وأهمية ما نتج من اتفاق على مبادئ أساسية تركز على إنشاء سوق عربية اقتصادية مشتركة تستخدم العمالة العربية المتطورة والمتوسطة، لافتا إلى أن الاجتماعات العربية في تونس ستمثل فرصة للتلاحم العربي وتعزيز التعاون.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "العمل العربي المشترك منذ انبثاقه شهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تصل إلى مستوى الطموح ؛ بسبب خلافات وانقسامات عظمتها التحديات والمخاطر"، مؤكدا على ضرورة التمسك بالمشتركات وتطوير آليات العمل العربي المشترك وإصلاح منظومة العمل العربي، لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تعصف بالمجتمع الدولي عموما والمنطقة العربية خصوصا.
ووجه الحكيم الشكر إلى مصر على جهودها الناجحة في استضافة القمة العربية - الأوروبية بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، مؤكدًا أن مخرجات قمة شرم الشيخ مهمة جدًا لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين ولابد من الالتزام بها، واصفًا المؤتمر بـ"الإنجاز على طريق الشراكة العربية الأوروبية".
وحول الأوضاع في العراق، أشاد وزير الخارجية العراقي بالعمليات العسكرية التي قادتها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش " الإرهابي والتي أسفرت عن استعادة جميع الأراضي العراقية التي كانت تحت سيطرتها،مؤكدا أن هذه الهجمة الإرهابية التي تعرضت لها البلاد من أشرس الهجمات التي تعرضت لها البشرية، حيث أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، فضلا عن تدمير مدن عراقية بأكملها ونزوح الملايين من مناطقهم.
ودعا الحكيم الدول العربية إلى مساندة جهود حكومة العراق في إعادة إعمار البنية التحتية للمدن المحررة، كما وجه الدعوة إلى المستثمرين لدخول السوق العراقي خاصة بعد سن العديد من التشريعات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين.
وحول القضية السورية، أكد الحكيم على رفض العراق التدخل الأجنبي في سوريا حفاظا على وحدة أراضيها وسلامة شعبها، وضرورة إيجاد حل سياسي (سوري- سوري ) يشمل جميع مكونات الشعب السوري، ويؤمن عودة اللاجئين والنازحين، كما أعرب عن تأييد بلاده لاستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية.
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى دعم بلاده جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم الخيارات السياسية، واحترام إرادة وتطلعات الشعب الليبي وفقا لقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية في هذا الشأن، مؤكدا على دعم حل الأزمة اليمنية عبر الحوار.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ يومين

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 3 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ 4 أيام

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ اسبوع

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

الآن

إخلاء سبيل 13 من مشجعي الاتحاد السكندري بكفالة 130 ألف جنيه

تجهيزات على أعلى مستوى لاستضافة كأس الأمم الأفريقية فى 5 محافظات

"الداخلية" تعلن مد فترة قبول طلبات الحج لـ11 مارس

"الآثار" تبدأ مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ألبومات الصور

"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت

محافظ سوهاج يكرم عددًا من المشاركين بحملة "100 مليون صحة"

أسنان طنطا تواصل فحص الطلاب والعاملين ضمن "100 مليون صحة"

الشباب الإفريقي بـ "المبادرون": القارة ترتبط ببعضها بموروث حضاري واحد

رياضة

ثنائية هاشيوكا تمنح اوراوا الياباني بداية مثالية بدوري أبطال آسيا

اتحاد الجزائر متمسك بمدربه فروجي حتى نهاية الموسم

لاسارتي يلغي مران الأهلي في الكونغو تجنبا للإرهاق

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ads
كشكول

امتحان الصف الأول الابتدائى الأزهرى من المنزل

معرض الشيخ زايد للكتاب يكرم طلاب المعاهد الأزهرية

«خليل»: هذه أولى خطوات تطوير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

«حجازي» يطمئن على سير الدراسة من مدارس الجيزة

شمال سيناء الأزهرية تختتم مسابقة أوائل الطلبة

الأمصار

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

ميجان ماركل تدفع القصر الملكي لتغيير قواعد مواقع التواصل الاجتماعي

السجن لأردنيين خططوا لقتل جنود إسرائيليين

أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر يوقعان اتفاقا لمراقبة الانتخابات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الأرق يرفع معدل الأنانية ويقلل من المشاركة الاجتماعية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎