اتحاد الجزائر متمسك بمدربه فروجي حتى نهاية الموسم

نفى نادي اتحاد الجزائر متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، الأخبار التي راجت حول استقالة مديره الفني الفرنسي تيري فروجي.



وقال النادي في بيان نشره في حسابه على (فيسبوك) اليوم الأربعاء، إن فروجي، لم يتقدم باستقالته وأنه سيكمل الموسم مع الفريق، موضحا أن مثل هذه "الأخبار المغلوطة وغير المؤسسة من شأنها أن تؤثر على استقرار النادي في هذه الفترة الحساسة".



وعقد المدير العام لاتحاد الجزائر، عبدالحكيم سرار اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فروجي، إلى جانب المدير الرياضي، رشيد ايت محمد.



وطالب سرار بضرورة محو الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق أمام ضيفه وجاره اتلتيك بارادو 1 - 2 السبت الماضي بمسابقة الدوري، والعمل على التدارك لتحقيق الهدف الرئيسي بالتتويج بلقب الدوري.



وتقرر أن يخوض الفريق معسكرا إعداديا في الفترة من التاسع إلى 14 مارس الحالي بملعب الخامس يوليو في الجزائر العاصمة، كما تناول الاجتماع التحضير للموسم المقبل من خلال مخطط عمل شرع فيه قبل أسابيع.