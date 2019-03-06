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الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:34 م

السويد تؤيد تشكيل محكمة دولية لمقاتلي "داعش" الأجانب

رئيس الوزراء السويدي
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين
dostor.org/2543126

أعرب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي تنظيم داعش المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، كالقتل الجماعي في سورية والعراق.
ونقلت صحيفة "أفتونبلادت" في ستوكهولم عن ستيفان لوفين قوله: "هذا شر محض قائم على الطقوس ويجب استجواب المذنبين".
وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرج سيطرح الاقتراح غدا الخميس عندما يجتمع وزراء العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
ورفض لوفين تحديد تفاصيل الكيفية التي يمكن بها تشكيل مثل هذه المحكمة، وشدد على أن الظروف مختلفة مقارنة بالوقت الذي تم فيه تشكيل محاكم بعد الإبادة الجماعية في رواندا أو حروب البلقان.
وأضاف: "النقطة الرئيسية هي أنهم (المقاتلون) سيحاكمون ويعاقبون".

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