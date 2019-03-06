الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع أداء الأسواق العالمية وترقب تطورات تجارية.



وكان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية، في حين كانت أسهم السيارات الأسوأ أداءً.



ويأتي تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض نظيرتها اليابانية بختام تعاملات اليوم، كما أن البورصة الأمريكية شهدت هبوطًا ملحوظًا خلال الجلسة.



ويترقب المستثمرون على ماذا ستنتهي المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد تقرير صحفي ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالدة ترامب يضغط من أجل التوصل لصفقة مع بكين على أمل أن يساهم ذلك في ارتفاع الأسواق المالية.



فيما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل لنحو 3.3% و3.4% على الترتيب.



وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 375.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2% إلى 7196 نقطة.



أما مؤشر "كاك" الفرنسي فتراجع بنسبة 0.2% عند 5288.8 نقطة، فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3% إلى 11587.6 نقطة.



وهبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.08% إلى 1.1317 دولار.



