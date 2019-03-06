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الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:27 م

اقتحام وسرقة منزل رودجرز مدرب سيلتيك السابق

الشرطة الاسكتلندية
الشرطة الاسكتلندية
dostor.org/2543119

تحقق الشرطة الاسكتلندية في حادث اقتحام منزل بريندان رودجرز مدرب سيلتيك السابق، الذي انتقل لتدريب ليستر سيتي، في جلاسجو.

وعاد رودجرز للدوري الانجليزي الممتاز الشهر الماضي لقيادة ليستر بعد إقالة كلود بويل لسوء النتائج.

وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "تلقت الشرطة يوم الأربعاء بلاغا عن اقتحام منزل بمنطقة بيرزدن".

وأضاف: "لم يتعرض أي شخص لإصابة في الحادث لكن تمت سرقة بعض الأغراض".

وذكرت محطة سكاي سبورتس أن زوجة رودجرز وطفلته التي تبلغ من العمر ست سنوات كانتا في المنزل وفي حالة يقظة عند الاقتحام وتم احتجازهما في المرحاض قبل أن يفر اللصوص ببعض الممتلكات الخاصة بالمدرب.

وفاز رودجرز بسبعة ألقاب مع سيلتيك وحقق الثلاثية مرتين وكاد يكرر الانجاز للمرة الثالثة قبل أن يقرر الانتقال إلى ليستر ووقع على عقد حتى يونيو 2022.

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