تراجع مؤشرات الأسهم في المغرب 0.11% بختام التداولات

تراجعت مؤشرات الأسهم في المغرب عند نهاية جلسة اليوم الاربعاء، وسُجلت خسائر في قطاعات الإتصالات، البنوك والمصرفية والتعدين.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي فقد بنسبة 0.11%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم وفا للتأمين، الذي ارتفعت قيمته 9.52% أو 339 نقطة وبلغ سعره 3899 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ديلاتغ ليف واصل ارتفاعه عند 5.96% أو 6.50 نقطة وأغلق عند سعر 115.50، في حين سهم LafargeHolcim Maroc زاد 5.28% أو 75 نقطة بسعر 1495 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم أتلانتا منخفضا عند 6.10% أو 3.70 نقطة وتداول عند مستويات 57.00 عند الإغلاق. سهم مغرب أوكسجين تراجع بمقدار 5.97% أو 9.85 نقطة عند سعر 155.15، أما سهم أسمنت المغرب أغلق على هبوط عند 2.62% أو 38 نقطة بسعر 1412.



عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة الدار البيضاء مع 17 مقابل 14، في حين 7 بقي دون تغيير.