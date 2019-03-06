"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت

تفقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت لسد العجز، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بحضور رأفت عبد الله مدير المركز.



وأفاد رأفت عبد الله، بأن الاختبارات بدأت منذ يومين وأدى الاختبار في اليوم الأول 90 متقدمًا، وفي اليوم الثاني 450 متقدمًا، و450 في اليوم الثالث.



ومن المقرر أن يستمر العمل لحين الانتهاء من الاختبارات بالمحافظة، وسيتم تحديد يوم بعد انتهاء الاختبارات للمتخلفين عن الحضور في الميعاد المحدد لهم سلفا.



يُذكر أن عدد المتقدمين للاختبارات الإلكترونية بالمحافظة يبلغ 1365 متقدمًا.