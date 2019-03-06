القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
محافظات
الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:26 م

"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت

تعليم الإسكندرية:
هبه عويضه
dostor.org/2543115

تفقد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت لسد العجز، وذلك بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بحضور رأفت عبد الله مدير المركز.

وأفاد رأفت عبد الله، بأن الاختبارات بدأت منذ يومين وأدى الاختبار في اليوم الأول 90 متقدمًا، وفي اليوم الثاني 450 متقدمًا، و450 في اليوم الثالث.

ومن المقرر أن يستمر العمل لحين الانتهاء من الاختبارات بالمحافظة، وسيتم تحديد يوم بعد انتهاء الاختبارات للمتخلفين عن الحضور في الميعاد المحدد لهم سلفا.

يُذكر أن عدد المتقدمين للاختبارات الإلكترونية بالمحافظة يبلغ 1365 متقدمًا.

"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت
"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت
"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت
"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت
"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت
اقرأ أيضًا
منذ سنة

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

إخلاء سبيل 13 من مشجعي الاتحاد السكندري بكفالة 130 ألف جنيه

تجهيزات على أعلى مستوى لاستضافة كأس الأمم الأفريقية فى 5 محافظات

"الداخلية" تعلن مد فترة قبول طلبات الحج لـ11 مارس

"الآثار" تبدأ مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ألبومات الصور

"تعليم الإسكندرية": 1365 متقدما لاختبارات معلمى التعاقد المؤقت

محافظ سوهاج يكرم عددًا من المشاركين بحملة "100 مليون صحة"

أسنان طنطا تواصل فحص الطلاب والعاملين ضمن "100 مليون صحة"

الشباب الإفريقي بـ "المبادرون": القارة ترتبط ببعضها بموروث حضاري واحد

رياضة

ثنائية هاشيوكا تمنح اوراوا الياباني بداية مثالية بدوري أبطال آسيا

اتحاد الجزائر متمسك بمدربه فروجي حتى نهاية الموسم

لاسارتي يلغي مران الأهلي في الكونغو تجنبا للإرهاق

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

مشاهدة مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة barcelona

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

ads
كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز الهندسة الوراثية

امتحان الصف الأول الابتدائى الأزهرى من المنزل

معرض الشيخ زايد للكتاب يكرم طلاب المعاهد الأزهرية

«خليل»: هذه أولى خطوات تطوير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

«حجازي» يطمئن على سير الدراسة من مدارس الجيزة

الأمصار

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

ميجان ماركل تدفع القصر الملكي لتغيير قواعد مواقع التواصل الاجتماعي

السجن لأردنيين خططوا لقتل جنود إسرائيليين

أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر يوقعان اتفاقا لمراقبة الانتخابات

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الأرق يرفع معدل الأنانية ويقلل من المشاركة الاجتماعية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎