روسيا تهدد بفرض غرامة بأكثر من 22 ألف دولار لنشر "أنباء كاذبة"

مرر البرلمان الروسي تشريعا اليوم الأربعاء، يقضي بفرض غرامات لما يصل إلى1.5 مليون روبل (22750 دولارا) لنشر "أنباء كاذبة".



وأفاد بيان صدر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأدنى بالبرلمان بأن الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" سوف توصي بأن تمسح المنافذ الإعلامية المواد التي تثير المخاوف.



وأضاف البيان أنه إذا لم يتم مسح مثل تلك المحتويات، فإن الحكومة سوف تلزم الشركات المقدمة للإنترنت بحجب العنوان.



وخصصت وزارة الخارجية الروسية على مدار العامين الماضيين جزءا على موقعها الإلكتروني للكشف عن الأخبار التي تحتوي على معلومات خاطئة وذلك بوضع عليها كلمة "زائف" كبيرة بختم أحمر.



ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأسبوع الماضي منصات الإنترنت إلى "مقاومة الضغط من الحكومة الروسية والدفاع عن حرية التعبير".



وأشارت المنظمة إلى عدد كبير من الصفحات الإلكترونية المحجوبة في روسيا ولكن يمكن الوصول إليها في ألمانيا.