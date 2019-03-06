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الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:34 م

سجن بريطاني 15 عاما لتخطيطه لهجوم إرهابي ضخم في لندن

سجن بريطاني 15 عاما
أ ش أ
dostor.org/2543058

قضت محكمة في بريطانيا اليوم الأربعاء بسجن مواطن بريطاني لمدة 15 عاما لإدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي "ضخم" بشارع أوكسفورد في العاصمة لندن.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إن لويس لودلو المصاب بالتوحد اعترف العام الماضي بالتخطيط للهجوم وتمويل تنظيم "داعش" في الخارج.

وأضافت الشبكة أن السلطات كانت تراقب المتهم، 27 عاما، وعثرت في القمامة على ورقة ممزقة كتب عليها خطته التي تضمنت دهس المارة بالشارع الذي قال إنه مثالي إذ سيمكن خلال الهجوم قتل 100 شخص.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض عليه في 18 أبريل 2018 بعد خمسة أيام من العثور على هاتفه في مصرف لمياه الأمطار، وعثر بالهاتف على مقاطع مصورة له وهو يقسم بالولاء لتنظيم "داعش".

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