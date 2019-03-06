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الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:31 م

خطة للتوسع في مشروعات الثروة السمكية بالوادي الجديد

خطة للتوسع في مشروعات
أ ش أ
dostor.org/2543051

قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، رئيس مجلس إدارة مشروع الاستزراع السمكي، الدكتور مجد المرسي، إن هناك خطة للتوسع في مشروعات الثروة السمكية بكافة مناطق المحافظة، موضحا أن الخطة تعتمد على إقامة مشروعات مماثلة بكافة مناطق المحافظة، وخاصة مناطق الاستصلاح الحديث لاستغلال برك الصرف الزراعي لتربية الأسماك، فضلا عن تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات للثروة السمكية باعتبارها مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الزراعة، اليوم، لمشروع الاستزراع السمكي بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة، في إطار متابعة حالة الأسماك وطرق حفظ الأعلاف الخاصة بالتغذية السليمة وعمليات تطهير الأحواض للوقاية من الإصابات الفطرية التي تنتج في حالة عدم المتابعة وترك الأحواض دون تطهير دوري.
وأضاف أن المشروع من المشروعات الواعدة والجديدة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الأسماك في مراحل نمو ولا يوجد حالات نفوق نتيجة المتابعة المستمرة من جانب البيطريين والزراعيين للمشروع، الذي يضم عدة أحواض للزريعة والأمهات والطحالب التي تتغذى عليها الأسماك بجانب الأعلاف الجيدة، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد إنتاج كميات من أسماك المزارع السمكية، والتي تنفذ لأول مرة بالمحافظة.

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