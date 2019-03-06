القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
الصحة
الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:30 م

"الصحة العالمية": قدمنا أدوية لعلاج الصدمات لأكثر من 400 مريض جنوب ليبيا

الصحة العالمية: قدمنا
أ ش أ
dostor.org/2543050

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تستجيب على مستوى كبير للتحديات الصحية في جنوب ليبيا، وأنها قدمت أدوية لعلاج الصدمات لمركز سبها الطبي ومستشفى مرزوق العام ومستشفى غودوا الميداني، بما يكفي لأكثر من 400 مريض يحتاجون إلى علاج الصدمات.
وأشارت المنظمة -في تقرير صدر في جنيف اليوم الأربعاء- إلى أن الصدامات بين الجماعات المسلحة في سبها ومرزوق في شهر فبراير الماضي أدت إلى زيادة أعداد المرضى المصابين، مما تسبب في تدفق عدد كبير على المرافق الصحية التي تواجه بالفعل نقصا في الأخصائيين واللوازم الطبية، مبينة أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ حوالي 250 ضحية، بينهم 44 قتيلا و206 مصابين.
ولفتت المنظمة إلى أنها انضمت في أواخر فبراير إلى بعثة الأمم المتحدة المشتركة، وهي الأولى بعد سنوات بين الوكالات إلى سبها، منوهة بأنها -خلال البعثة التي استغرقت ثلاثة أيام- أطلقت مجموعة عمل في سبها لتنسيق الأنشطة الصحية، كما وافقت بالتعاون مع المركز الوطني للسيطرة على الأمراض من مركز سبها الطبي ومكتب الإمدادات الطبية على زيادة الدعم المقدم للبرنامج الوطني لمكافحة السل وبرنامج الإيدز الوطني.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ 12 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

إحالة أوراق المتهم بذبح سائحة أوكرانية في الغردقة للمفتي

هلال وعبدالعاطي في ضيافة «الكابتن».. مكالمات القطبين وأسرار ملل خصوم دجلة

شكري يؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه

"الزراعة": 6 مشروعات لزيادة الإنتاج الداجني إلى 400 مليون دجاجة

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

فرج عامر يتقدم ببيان عاجل بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز بمنطقة السيوف

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

ألبومات الصور

العاملون بميناء دمياط بتدربون على التعامل مع تسريب الحاويات

انطلاق فعاليات الكرنفال الشعبي لجوالي الملتقى الكشفي بجامعة سوهاج

عبد الباسط يتفقد نقاط "100 مليون صحة" بمستشفيات جامعة المنصورة

ضبط 10 مخالفات تموينية بمدينة الضبعة في مطروح

رياضة

الرجاء يخسر أمام أولمبيك خريبكة في الدوري المغربي

روسيا تحتكر منصة التتويج لسباق البياتلون في "يونيفرسياد 2019"

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة فريق فيتا كلوب

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

خاص.. حجازى يرحب بالعودة إلى الأهلى ويكشف شرطه الوحيد

فرج عامر يتقدم ببيان عاجل بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز بمنطقة السيوف

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

ads
كشكول

بنى سويف الأزهرية تطبق طريقة جديدة فى امتحانات "الأوبن بوك"

الأحد.. أسيوط الأزهرية تُحيي ذكرى يوم الشهيد

أسيوط الأزهرية تختتم مسابقة الأمام الأكبر فى القرأن الكريم

التعليم العالي تطلب موظفين للعمل بجامعة دمياط

معهد وحيد بـ"الجيزة" الأزهرية يحصل على الجودة

الأمصار

السجن لأردنيين خططوا لقتل جنود إسرائيليين

أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر يوقعان اتفاقا لمراقبة الانتخابات

ستفاقم الأزمة.. الأمم المتحدة تُحذر من العقوبات الدولية على فنزويلا

تكلفته 5 جنيهات.. "ميمو روما" يصل القاهرة ويقدم أشهر طبق حلويات إيطالي

الجيش الجزائري يتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

الصحة

"الصحة العالمية": قدمنا أدوية لعلاج الصدمات لأكثر من 400 مريض جنوب ليبيا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎