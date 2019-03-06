"الصحة العالمية": قدمنا أدوية لعلاج الصدمات لأكثر من 400 مريض جنوب ليبيا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تستجيب على مستوى كبير للتحديات الصحية في جنوب ليبيا، وأنها قدمت أدوية لعلاج الصدمات لمركز سبها الطبي ومستشفى مرزوق العام ومستشفى غودوا الميداني، بما يكفي لأكثر من 400 مريض يحتاجون إلى علاج الصدمات.

وأشارت المنظمة -في تقرير صدر في جنيف اليوم الأربعاء- إلى أن الصدامات بين الجماعات المسلحة في سبها ومرزوق في شهر فبراير الماضي أدت إلى زيادة أعداد المرضى المصابين، مما تسبب في تدفق عدد كبير على المرافق الصحية التي تواجه بالفعل نقصا في الأخصائيين واللوازم الطبية، مبينة أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ حوالي 250 ضحية، بينهم 44 قتيلا و206 مصابين.

ولفتت المنظمة إلى أنها انضمت في أواخر فبراير إلى بعثة الأمم المتحدة المشتركة، وهي الأولى بعد سنوات بين الوكالات إلى سبها، منوهة بأنها -خلال البعثة التي استغرقت ثلاثة أيام- أطلقت مجموعة عمل في سبها لتنسيق الأنشطة الصحية، كما وافقت بالتعاون مع المركز الوطني للسيطرة على الأمراض من مركز سبها الطبي ومكتب الإمدادات الطبية على زيادة الدعم المقدم للبرنامج الوطني لمكافحة السل وبرنامج الإيدز الوطني.