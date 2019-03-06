جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

حصدت عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، لقب أصغر مليارديرة في التاريخ، إلا أن تصنيف مجلة الفوربس باعتبارها أول عصامية، أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعترضوا الشديد على المسمى.



وتسبب تقرير مجلة الفوربس، أمس الثلاثاء، عن عارضة الأزياء كايلي جينير، التي وصفها بـ"أصغر مليارديرة عصامية"، في جدل وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد استعانة موقع "Dictionary" بمقال فوربس مثالًا عن مفهوم العصامية المدرجة في قاموسها، معتبرين أن الوصف لا ينطبق عن كايلي جينر.



وأوضح متابعون على تويتر أن اعتراضهم، هو على وصف جينر بالعصامية، الذي يعني أنها صنعت نفسها من لاشيء ودون مساعدة، لافتين إلى شهرة عائلة كارداشيان، والمشاريع المالية الضخمة التي تملكها والتي ساعدتها على تحيقيق الثروة.



ودافع آخرون عن كايلي جينر، لافتين إلى أنها صنعت لنفسها اسمًا بعد عملها في عروض الأزياء، الذي ساعدها فيما بعد لاستثمار ربع مليون دولار، لإطلاق مستحضرات التجميل بعلامتها التجارية.