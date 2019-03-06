لافروف: تعاون روسي ـ إماراتي في مجال الطاقة النووية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وجود تعاون روسي ـ إماراتي في مجال الطاقة النووية السلمية، بخلاف التعاون العسكري والاقتصادي.



وأوضح "لافروف" في مؤتمر صحفي بأبوظبي مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وأشار إلى أنه تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مشيدا بدور الإمارات في تمهيد الطريق للحل السياسي في ليبيا.



وشدد الوزير الروسي على أنهم يؤيدون حل القضية الفلسطينية من خلال القرارات الدولية، مشيرا إلى أنهم يسعون أيضا للقضاء على التطرف والإرهاب في المنطقة.



من جانبه قال الشيخ عبدالله بن زايد "نتعاون مع روسيا في مواجهة التحديات التقليدية والحديثة"، وأن العلاقات بين روسيا والإمارات ستواصل الازدهار.



وأعرب عبدالله بن زايد عن تطلعه لمزيد من التعاون الثقافي بين روسيا والإمارات.