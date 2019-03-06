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الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:23 م

ميركل تزور إيطاليا أواخر مارس لحضور مراسم تسليم جوائز

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
dostor.org/2543044

أعلن الرهبان الفرنسيسكان اليوم الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تشارك في مراسم تسليم جوائز في كاتدرائية القديس فرنسيس في أسيزي وهو ضريح كاثوليكي إيطالي،ويدير الرهبان الفرنسيسكان الضريح.

وقال الرهبان في بيان إن المراسم التي تقام في 29 مارس سوف تمنح جائزة "مصباح السلام" للعاهل الأردني عبدالله الثاني تقديرا لجهوده الداعمة لحقوق الإنسان واللاجئين والحوار ما بين الأديان.

وأضاف البيان أن ميركل سوف تحضر الفاعلية بصفتها الفائزة بجائزة العام الماضي وسوف يرافقها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

جدير بالذكر أن كاتدرائية القديس فرنسيس هي أحد أهم أماكن العبادة الكاثوليكية في العالم، حيث تضم غرفة دفن للراهب الذي كان يعيش في العصور الوسطى المعروف بعطائه للفقراء وحب الطبيعة ورفض العنف.

وتشتهر الكاتدرائية الواقعة في منطقة أمبريا نحو 180 كيلومترا شمال روما، أيضا باللوحات الجصية لجوتو وتشيمابو. وتضررت الكاتدرائية بشدة جراء زلزال 1997 وجرى ترميمها لاحقا.

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