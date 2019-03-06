الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية والربيع خلال أيام

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، موضحًا أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتغير الطقس من فصل الشتاء إلى الربيع.



وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غدًا الخميس سيكون الطقس باردًا، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر خاصًة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية الطرق الزراعية، مؤكدًا أن الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية، وتنتهي بدءًا من الغد.