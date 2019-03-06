روسيا تحتكر منصة التتويج لسباق البياتلون في "يونيفرسياد 2019"

حصدت روسيا ميداليات سباق البياتلون السريع للسيدات والرجال، اليوم الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019"، المقامة حاليا في مدينة كراسنويارسك الروسية.



وأحرزت الروسية يكاترينا موشكوفا الميدالية الذهبية، بعد أن قطعت مسافة السباق لمساقة (7.5 كم)، بزمن قدره (22:59.4) دقيقة، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها إيرينا كازاكيفيتش، التي حلت ثانية، بزمن قدره (23:02.3) دقيقة.



بينما ذهبت الميدالية البرونزية لتامارا فورونينا، التي احتلت المرتبة الثالثة، بزمن قدره (23:24.1) دقيقة.



أما في سباق الرجال، فقد توج الروسي إدوارد لاتيبوف بالميدالية الذهبية، قاطعا مسافة 10 كم بزمن قدره (25:01.2) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه دميتري إيفانوف، الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره (25:09.9) دقيقة، ووصلت مواطنتهما نيكيتا بورشنيف إلى خط النهاية ثالثة، بعد مرور (25:11.5) دقيقة من بداية السباق.



وتتربع روسيا على صدارة الترتيب العام، برصيد 58 ميدالية (18 ذهبية، و22 فضية، 18 برونزية)، مبتعدة بفارق كبير عن كوريا الجنوبية صاحبة مركز الوصافة، برصيد 12 ميدالية (6، 2، 4)، وتليهما سويسرا في المرتبة الثالثة، برصيد 6 ميداليات فقط (2، 2، 2).



ويشارك أكثر من 3 آلاف رياضي في الدورة من 58 بلدا في العالم، يتنافسون على 76 طقما من الميداليات، في 11 نوعا من الرياضة.



وتستضيف روسيا، لأول مرة، دورة الألعاب الجامعية الشتوية، فيما استضافت دورة الألعاب الجامعية الصيفية مرتين في موسكو عام 1973، وفي قازان عام 2013.