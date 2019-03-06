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الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:06 م

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة فريق فيتا كلوب

محاضرة بالفيديو للاعبي
أ ش أ
dostor.org/2543034

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاساراتي محاضرة فنية بالفيديو للاعبين في الثامنة من مساء اليوم؛ لشرح مواطن القوة والضعف بفريق فيتا كلوب الكنغولي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحصل الجهاز الفني للفريق على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب الكونغولي.
ومن ناحي أخرى، حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبي الفريق خلال فترة التواجد في الكونغو.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي برفقة بعثة الأهلي في الكونغو؛ للاطمئنان على جودة ونوعية الطعام، وتفادي أية عقبات في هذا الشأن.
وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كافة تفاصيل البرنامج الغذائي الخاص بوجبات الفريق والمشروبات خلال مدة التواجد في الكونغو وفقا لجدول زمني، ولتفادي الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة هناك.
فيما حدد خالد محمود، طبيب الأهلي موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها في الكونغو.
وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومي طوال مدة التواجد في الكونغو؛ تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارا هناك.

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