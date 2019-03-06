رئيس أركان الكويت يبحث مع مستشار وزير الدفاع الأمريكي تعزيز التعاون

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه، اليوم، مع مستشار وزير الدفاع الأمريكي للتطوير والتحديث الفريق المتقاعد مايكل دي باربيرو، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان اليوم، "إنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بحضور معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري، مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان مستشار وزير الدفاع الأمريكي للتطوير والتحديث الفريق المتقاعد مايكل دي باربيرو، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت في زيارة رسمية.