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الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 م

المدهش.. أصغر فنان تشكيلى من مصابى «متلازمة داون»: «نفسى أقابل محمد صلاح»

المدهش.. أصغر فنان
هاجر رضا
dostor.org/2542983


عبدالله يبدأ ممارسة السباحة الصيف المقبل

لم تمنع الإصابة بـ«متلازمة داون» الطفل عبدالله هشام، من أن يكون أصغر فنان تشكيلى فى مصر، موجهًا بذلك رسالة خاصة إلى الجمهور حول ما يملكه ذوو الاحتياجات الخاصة من قدرات. «الدستور» التقت رنا محمد، والدة الطفل الموهوب، لمعرفة تفاصيل خاصة حول حياته.

المدهش.. أصغر فنان

■ بداية.. حدثينا عن عبدالله؟
- ابنى يبلغ من العمر ٦ سنوات، وهو أكبر إخوته، وهم ريان هشام صاحب الـ٥ سنوات، وشقيقته الأصغر مسك ٤ أشهر.
وقررت أنا ووالده أن نعامله كأنه طفل طبيعى، فجعلناه يلتحق بمدرسة «مصر السلام» فى شبرا مصر، وهو محبوب جدًا بين زملائه فى الفصل، فالمعاملة بينهم طبيعية جدًا، كما أن المدرسين يراعون أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعلمون أيضًا أن نسبة ذكائه عالية جدًا، فمنذ ٣ سنوات مضت كانت النسبة من خلال الاختبارات ٩١٪، ولم تتغير إلى الآن.

المدهش.. أصغر فنان

■ كيف اكتشفتما موهبته فى الرسم؟
- عندما لاحظنا تجاربه الأولى الجميلة فى كراسة الرسم، أحضرنا له ألوانًا خاصة به، ومن ثم بدأت رحلته مع عالم الفن، وعند أول مسابقة كانت تابعة لمؤسسة «أولادنا» لفنون ذوى القدرات الخاصة، التابعة للملتقى الدولى للفنون، قررنا الاشتراك بها بلوحة رسمها مع شقيقه. والمسابقة تضم ٣٦ دولة.

المدهش.. أصغر فنان

■ ما رياضته المفضلة؟
- لم يجرب حتى الآن أى رياضات، ولكن سيبدأ فى ممارسة رياضة السباحة فى الصيف المقبل، لأنها لفتت انتباهه من خلال التليفزيون.

المدهش.. أصغر فنان

■ هل لديه هوايات أخرى؟
- هو طفل موهوب جدًا ويعشق التمثيل.

المدهش.. أصغر فنان

■ هل يعنى أننا سنراه قريبًا فى بعض الأعمال الفنية؟
- إن شاء الله، نحن نتمنى هذا كثيرًا ونسعى لإدخاله عالم الفن، لأنه عاشق للفنان رامز جلال ويعمل على تقليده بشكل مستمر.
■ منْ المطرب المفضل لديه؟
- لا يحب مطربًا بعينه، ولكنه عاشق أغانى الأطفال.
■ هل يحب لاعب كرة قدم معينًا؟
- يحب لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، ويتمنى أن يحضر له إحدى المباريات.
وقد راسلنا الصفحة الرسمية للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ونتمنى أن نحقق أمنية ابننا، فهو يقول دائمًا: «نفسى أقابل صلاح».

المدهش.. أصغر فنان

■ كيف يتعامل «عبدالله» مع الإلكترونيات؟
- يعشق صيانة الأجهزة، خاصة الكمبيوتر، لذا نحن نمرنه من الآن على الدخول فى عالم الإلكترونيات، ليكون مهندسًا.
■ من وجهة نظرك.. هل أنصفت القوانين أصحاب متلازمة «داون»؟
- القوانين القديمة لم تنصفهم نهائيًا، بل على العكس تهملهم، أما القوانين الجديدة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فستُفيد ابنى كثيرًا خاصة عند الكبر، من خلال العمل والتحاقه بعدد من مؤسسات الدولة.
■ ما رأيك بتخصيص الرئيس ٢٠١٨ ليكون عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة؟
- حقق أشياء مهمة كثيرًا، خاصة فى إنجاز الأوراق الرسمية، والقرار أسهم فى تشجيع ذوى القدرات الخاصة وإظهارهم فى المجتمع بشكل أفضل واختلاطهم بالناس «النورمال».
وأهم رسالة أن الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم ذكاء كبير جدًا يفوق فى بعض الأحيان الـ«نورمال».
والرئيس السيسى دائمًا يوجه نظره وأنظار الدنيا كلها إلى عدد من القضايا المهمة، وهو ما حدث مع ذوى الاحتياجات الخاصة بعدما لفت نظر العالم كله إليهم.

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