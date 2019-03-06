المدهش.. أصغر فنان تشكيلى من مصابى «متلازمة داون»: «نفسى أقابل محمد صلاح»

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 م

هاجر رضا

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عبدالله يبدأ ممارسة السباحة الصيف المقبل



لم تمنع الإصابة بـ«متلازمة داون» الطفل عبدالله هشام، من أن يكون أصغر فنان تشكيلى فى مصر، موجهًا بذلك رسالة خاصة إلى الجمهور حول ما يملكه ذوو الاحتياجات الخاصة من قدرات. «الدستور» التقت رنا محمد، والدة الطفل الموهوب، لمعرفة تفاصيل خاصة حول حياته.

■ بداية.. حدثينا عن عبدالله؟

- ابنى يبلغ من العمر ٦ سنوات، وهو أكبر إخوته، وهم ريان هشام صاحب الـ٥ سنوات، وشقيقته الأصغر مسك ٤ أشهر.

وقررت أنا ووالده أن نعامله كأنه طفل طبيعى، فجعلناه يلتحق بمدرسة «مصر السلام» فى شبرا مصر، وهو محبوب جدًا بين زملائه فى الفصل، فالمعاملة بينهم طبيعية جدًا، كما أن المدرسين يراعون أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعلمون أيضًا أن نسبة ذكائه عالية جدًا، فمنذ ٣ سنوات مضت كانت النسبة من خلال الاختبارات ٩١٪، ولم تتغير إلى الآن.

■ كيف اكتشفتما موهبته فى الرسم؟

- عندما لاحظنا تجاربه الأولى الجميلة فى كراسة الرسم، أحضرنا له ألوانًا خاصة به، ومن ثم بدأت رحلته مع عالم الفن، وعند أول مسابقة كانت تابعة لمؤسسة «أولادنا» لفنون ذوى القدرات الخاصة، التابعة للملتقى الدولى للفنون، قررنا الاشتراك بها بلوحة رسمها مع شقيقه. والمسابقة تضم ٣٦ دولة.

■ ما رياضته المفضلة؟

- لم يجرب حتى الآن أى رياضات، ولكن سيبدأ فى ممارسة رياضة السباحة فى الصيف المقبل، لأنها لفتت انتباهه من خلال التليفزيون.

■ هل لديه هوايات أخرى؟

- هو طفل موهوب جدًا ويعشق التمثيل.

■ هل يعنى أننا سنراه قريبًا فى بعض الأعمال الفنية؟

- إن شاء الله، نحن نتمنى هذا كثيرًا ونسعى لإدخاله عالم الفن، لأنه عاشق للفنان رامز جلال ويعمل على تقليده بشكل مستمر.

■ منْ المطرب المفضل لديه؟

- لا يحب مطربًا بعينه، ولكنه عاشق أغانى الأطفال.

■ هل يحب لاعب كرة قدم معينًا؟

- يحب لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، ويتمنى أن يحضر له إحدى المباريات.

وقد راسلنا الصفحة الرسمية للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ونتمنى أن نحقق أمنية ابننا، فهو يقول دائمًا: «نفسى أقابل صلاح».