الدستور..تنشر خطة «الصناعات المغذية» لإعادة تشغيل «النصر للسيارات»



قدم المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، خطة للحكومة من أجل إعادة تشغيل شركة «النصر للسيارات»، التى عانت من الإهمال طيلة السنوات الماضية رغم ما تملكه من إمكانيات.

ودعا «توفيق»، فى خطته لإحياء «النصر للسيارات»، إلى الاستغلال الأمثل لموارد الشركة الذاتية، فى ظل ما تمتلكه من موادر فنية وإدارية وماكينات متطورة، معتبرا أن هذه الإمكانيات تتيح للشركة، إذا استعانت بالمختصين، إمكانية العودة إلى الطريق الصحيح، والقدرة على تقديم منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات.

وكشف أن الخطة تتضمن اعتماد الشركة على مواردها فقط، دون تحميل خزينة الدولة أى أعباء إضافية، مع حصر أصولها وقدراتها الإنتاجية لاستغلالها بشكل أفضل، وفق خطة استثمارية واضحة تتيح إعادة التشغيل مع إيقاف الخسائر تدريجيًا.

وأشار إلى حاجة خطة التطوير لدراسات جدوى واضحة أولًا، بعد الاستعانة بخبرات عاملة فى المجال، مع تشغيل الأصول التى لا تحتاج لأى استثمارات جديدة، ثم الانتقال لتلك التى تحتاج لاستثمارات بسيطة، وصولًا للتى تحتاج لاستثمارات كبيرة حتى تتحول لأصول منتجة.

ورأى ضرورة أن تبدأ الخطة بتحقيق التكامل بين «النصر للسيارات» وعدد من الشركات الهندسية العاملة فى المجال، مع التعامل مع الجهات المتخصصة فى الأبحاث والتطوير والتصميمات الصناعية والهندسية والتسويق.

وقال إن الشركة تمتلك منطقة جمركية، على مساحه تزيد على ٣٠ ألف متر مربع، يمكن استخدامها فى تخزين السيارات، بعد إجراء دراسة حول سعر الإيجار فى المناطق المماثلة، ثم تأجير المنطقة لمن يرغب فى ذلك، ما يوفر موارد إضافية للشركة.

وأضاف «توفيق» أن «النصر للسيارات» بحاجة لتدعيم ورش الصيانة التابعة لها بعمالة فنية جديدة يمكن استقطابها من بين طلبة كليات الهندسة، وتدريبها على أيدى العمالة الحالية التى تملك خبرات كبيرة، بالإضافة إلى توسيع أنشطة هذه الورش وأعدادها مع إمدادها بأحدث المعدات فى المجال.

وأشار إلى أن «الشركة أيضا بحاجة إلى إنشاء معرض خارجى، كما تستطيع الاستفادة من القوالب القديمة لديها لتدشين خطوط إنتاج متخصصة فى قطع غيار السيارات وبعض الأجهزة المنزلية والمقاعد المكتبية، بالإضافة إلى مقاعد الأتوبيسات والجرارات، وبعض المعدات الأخرى».

وتمتلك الشركة كذلك، وفق «توفيق»، القدرة على إعادة تدوير بعض المواد المعدنية، وتحويلها لمنتجات صناعية متطورة أو قطع غيار صالحة للعمل فى بعض الآلات مثل بدن الجرارات الزراعية، كما تستطيع تدشين مصنع مخصص للتروس، وتسويق منتجاته داخل الشركات العاملة فى قطاعات المقاولات والبترول.

وشدد على أن دراسته لأوضاع شركة «النصر للسيارات» كشفت له عن قدرة الشركة على تصنيع سيارات ثلاثية العجلات، مثل سيارات الجولف، التى يمكن إنتاجها بأشكال عصرية وأسعار مناسبة وتسويقها، وسط شرائح مجتمعية كبيرة.

واختتم دراسته قائلًا: «النصر للسيارات يمكنها بسهولة إعادة تأهيل مكونات السيارات القديمة وتحديثها وتطويرها وإدخالها بعد ذلك فى السيارات والتجهيزات الحديثة، كمكون صناعى، وهو ما يزيد كثيرا من قدراتها المالية، ويدفعها نحو الاكتفاء الذاتى بشكل كبير».

