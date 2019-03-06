فرج عامر يتقدم ببيان عاجل بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز بمنطقة السيوف

تقدم المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والإسكان والتنمية المحلية، بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز بمنطقة السيوف.



وقال عامر، إنه للمرة الخامسة، يحدث تسريب غاز، في منطقة السيوف بالإسكندرية، مما يسبب ضحايا بالعشرات، حيث وصل عدد مصابي مدارس السيوف بالإسكندرية إلى 17 تلميذًا ومعلمًا وذلك بعدما حدث تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة له ما أسفر عن اختناق عدد من الطلاب والمدرسين.



وأضاف: "حيث حدث تسرب غاز في محطة مياه الشرب بالسيوف وهو الأمر الذي أدى إلى إنتشار الرائحة ووصولها لمجمع المدارس المجاور لمحطة المياه، وبعد الكشف والتحريات المبدائية قد تبين إصابة نحو 17 تلميذ ومعلم".





وشدد عامر، أن هذا الأمر يشير إلى أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، ويجب إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين فى تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة.





وأشار إلى أن تكرار هذا الأمر، يسبب حالة من الذعر لاهالي المنطقة، فهم معرضون للموت في أي لحظة، حال وجود تسريب، وتطور الأمر ليصل إلى المدارس ويصيب الطلاب والمعلمين.



ولفت النائب، أن واقعة تسريب غاز الكلور ليست المرة الأولى، حيث يتسرب الغاز بشكل دائم من المحطة الواقعة بجوار مجمع المدارس، بما يتطلب تدخل مباشر.



وأوضح أن مجمع مدارس السيوف، تم إخلاءه 4 مرات من قبل، ويعتبر هذه المرة الخامسة، وكانت آخر مرة في بداية الفصل الدراسي الثاني، وتم تعطيل اليوم الدراسي وإلغاء الدراسة قبل بدء اليوم واختناق الطلاب.



وتابع أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعلنت عن حدوث شروخ مفاجئ في إحدى الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف.





وبناء عليه طالب عامر، بضرورة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب تكرار حوادث تسريب الغاز بالمنطقة وإعداد تقرير فني لمنع تكرارها وكذلك الكشف عن المتسببين في ذلك وإحالتهم للمحاسبة.