شكري يلتقي مُفوض الأونروا على هامش أعمال اجتماع وزارء الخارجية العرب

التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 6 مارس الجاري، السيد بيير كرينبول المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتباحُث بشأن آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



وأعلن المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ثمّن في بداية اللقاء الدور الهام الذي تضطلع به الأونروا في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن ترحيبه بالجهود التي بذلها المُفوض العام للوكالة خلال الفترة الماضية من أجل العمل على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.



وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم السيد كرينبول حول سير عمل وكالة الأونروا والتطورات المُتصلة بكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة، والتحديات المالية التي تواجهها، وانعكاسات ذلك على مصير عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.



واتصالًا بذلك، أكد الوزير شكري على أهمية دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، مشيرًا إلى استمرار المساعي مع الشركاء بغية الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسئولياتها تجاه الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.



واختتم حافظ، بأن مفوض عام الأونروا ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكري، معربا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة والجهود التي تقوم بها على الساحة الفلسطينية، ومنوها بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.