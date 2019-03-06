وزير الخارجية يبحث آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع بيير كرينبول المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري ثمّن الدور الهام الذي تضطلع به "أونروا" في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، معربًا عن ترحيبه بالجهود التي بذلها المُفوض العام للوكالة خلال الفترة الماضية من أجل العمل على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.



وأضاف المُتحدث الرسمي، أن شكري حرص، خلال اللقاء، على الاستماع إلى تقييم كرينبول حول سير عمل وكالة "أونروا" والتطورات المُتصلة بكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة، والتحديات المالية التي تواجهها، وانعكاسات ذلك على مصير عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

واتصالًا بذلك، أكد الوزير شكري، أهمية دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة، مشيرًا إلى استمرار المساعي مع الشركاء بغية الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسئولياتها تجاه الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها.



واختتم حافظ، بأن مفوض عام "أونروا" ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة والجهود التي تقوم بها على الساحة الفلسطينية.



ونوه بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.