"داو جونز" يرتفع في المستهل بعد بيانات اقتصادية

ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع تركيز المستثمرين على مستجدات الشأن التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وكشفت تقرير صحفي، اليوم، أن الرئيس الأمريكي يضغط من أجل التوصل لاتفاق تجاري مع الصين على أمل أن يساهم ذلك في انتعاش أسواق الأسهم قبل الانتخابات الرئاسية 2020.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة خلال 2018 لأعلى مستوى في 10 سنوات.



كما أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من تقديرات المحللين خلال فبراير الماضي.



في حين واصل سهم "جنرال إلكتريك" هبوطه القوي بأكثر من 6% في المستهل مع توقعات سلبية بشأن الشركة.



وارتفع مؤشر "داو جونز" هامشيًا بنحو 0.07% إلى 25825.9 نقطة.



في حين استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2788.5 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" هامشيًا بنحو 0.07% إلى 7571.2 نقطة.



وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.829.