وزير خارجية تونس: نواصل استعداداتنا لاستضافة القمة العربية

أكد وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، أن بلاده تواصل استعداداتها على مختلف الأصعدة لاستضافة القمة العربية المقررة في بلاده نهاية الشهر الجاري.



وقال"الجهيناوي"، في كلمته اليوم الأربعاء، أمام الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن تونس حريصة على مواصلة البناء على ما تم إنجازه في كل القضايا المعروضة على القمة المرتقبة، معربًا عن تقدير بلاده لرئاسة السعودية للقمة التاسعة والعشرين التي عقدت في "الظهران".



وشدد "الجهيناوي" على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لتجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به المنطقة والعمل على تخليصها من الأزمات التي تهدد أمنها واستقرارها.



وأكد أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة الاهتمامات العربية، معربًا عن أمله في تحقيق سلام عادل وشامل لضمان استقرار المنطقة وأمنها، مشددًا على دعم تونس الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة ودعم حل الدولتين.



وفيما يخص الوضع في ليبيا، دعا "الجهيناوي" إلى تضافر الجهود لتجاوز الخلافات عن طريق الحوار، معربا عّن دعم تونس مسار الأمم المتحدة ودعم جهود التوصل لحل توافقي ليبي.



وقال "الجهيناوي" إن تونس ستواصل الجهود بالتعاون مع مصر والجزائر لدعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الليبي.



وفيما يخص الأوضاع في سوريا، أعرب "الجهيناوي" عن أمله في تسريع مسار حل الأزمة الراهنة بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها.



وعلى صعيد اليمن، جدد "الجهيناوي" الدعوة لمواصلة الجهود من أجل التوصل لحل سياسي يدعم الشرعية ويحفظ وحدة البلاد، ودعا إلى التضامن من أجل استئصال آفة الإرهاب عبر مقاربة عربية شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الثقافية والتنموية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة تعزيزًا للأمن القومي العربي.



وأكد أهمية استكمال مسار إصلاح الجامعة العربية، بما يفضي لمزيد من النجاعة على دورها لمواجهة التحديات الراهنة، معربًا عن أمله في أن تسهم القمة العربية المقبلة في الخروج بقرارات تدعم العمل العربي المشترك.