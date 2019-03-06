قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في رازح بصعدة وتحرر مناطق جديدة

واصلت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تقدماتها الميدانية، في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمالي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش حررت، اليوم الأربعاء، مناطق جديدة في منطقة "مسن القد"، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد.



وسيطرت قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب بقيادة قائد محور رازح العميد بشير الشرعبي، ناريا على قرى "شعبان"، و"غمار"، و"معتق"، و"سوار بني معين"، وجبل "الأذناب" في منطقة "مسن القد".



إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية عددًا من عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مصرع ستة منهم.



كما دمرت المقاتلات بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة عيار 23 للميليشيا في منطقة بني معين.