مانشستر يونايتد يسعى لضم "ديبالا" من يوفنتوس هذا الصيف

أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن نادي مانشستر يونايتد تحدث إلى يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الصيف المقبل.



وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن ديبالا أبهر كشافي اليونايتد الذين تابعوه منذ موسمين، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي استفسروا بالفعل عن إمكانية الحصول على خدماته.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يتردد فيه اليوفي من أجل بيع المهاجم، فإن النادي الإيطالي مستعد لبيعه إذا بلغت قيمة الصفقة نحو 120 مليون يورو.