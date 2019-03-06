اليمن: قتلى وجرحى حوثيون خلال محاولة تسلل فاشلة غربي الضالع

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم اليوم الأربعاء، بنيران قوات الجيش اليمني، في محيط مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والمليشيا، أثناء محاولة عناصر التسلل باتجاه قرى السويداء، والساكن، والطاحون، جنوبي غرب مديرية الحشاء، وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.



في هذه الأثناء، تواصل مليشيا الحوثي، المتمركزة في مديرية السبرة بمحافظة إب، قصف قرى المواطنين في مديرية الحشاء، مما تسبب في موجة نزوح كبيرة بين المواطنين باتجاه مديرية قعطبة ومحافظة الضالع.