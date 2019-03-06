في يوم المرأة العالمي.. الاحتلال يواصل اعتقال 49 أسيرة فلسطينية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، حيث تقبع حاليًا 49 أسيرة في سجن "الدامون"، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال.



وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنه تم اعتقال أكثر من 16 ألف امرأة والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967.



وقالت الهيئة، بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، إنه في اليوم الذي تكرم فيه المرأة على مستوى العالم، لا زالت المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها بالجملة من قبل المحتل، مطالبة كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة إنهاء معاناة الأسيرات بأسرع وقت ممكن.



وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت عددًا من النساء دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويها من أطفال ورجال، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.



وأضافت أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.



وتعتبر الأسيرة إسراء الجعابيص من أصعب الحالات بين الأسيرات، إذ تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من أصابعها، ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها.



وأوضحت الهيئة، أن مكان احتجاز الأسيرات مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 85 على أنه يجب بتوفير بيئة صحية مناسبة للأسرى والأسيرات.