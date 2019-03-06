زيمبابوي: تمديد العقوبات الأمريكية أمر مؤسف

اعتبرت حكومة زيمبابوي، اليوم الأربعاء، أن تمديد العقوبات الأمريكية على الحكومة أمر مؤسف.



ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن الحكومة أنها ستواصل النقاش مع أمريكا والاتحاد الأوروبي لإزالة العقوبات التي تقول إنها تخنق اقتصادها.



وقال وزير خارجية زيمبابوي، جيمس مانزو، أمام لجنة برلمانية إن العقوبات لا مبرر لها.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت عقوباتها على 141 شخصًا ومؤسسة في زيمبابوي، لمدة عام، وهي العقوبات التي تفرضها سلطات واشنطن على هراري منذ 20 سنة.



وتشمل العقوبات رئيس زيمبابوي إميرسون منانجاجوا، والرئيس السابق للبلاد روبرت موجابي، ومن ضمن العقوبات المفروضة "رفض أي علاقات تجارية مع أي شركة أمريكية".



وتأتي العقوبات الأمريكية على هراري، بعد نحو أسبوعين من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على البلاد.