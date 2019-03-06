"الآثار" تبدأ مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

بدأت وزارة الآثار في أعمال تطوير منطقة معبد فيلة الأثرية بأسوان، وذلك في إطار خطتها لتطوير جميع المواقع الأثرية.



وأوضح رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، المهندس وعد الله أبو العلا - في تصريح اليوم الأربعاء - أن أعمال التطوير شملت إزالة الحشائش والمخلفات، وإصلاح ورفع كفاءة مرسى المعبد المطل على النيل، وتطوير المدخل، ووضع لافتات إرشادية حديثة وتوزيعها في مناطق متفرقة في جميع أرجاء الجزيرة بما يضمن وضوحها لجميع الزائرين، ووضع خريطة كاملة للموقع.



وأضاف أن الأعمال شملت أيضًا إصلاح وتطوير الحمامات الموجودة بالمنطقة، ووضع أكشاك حديثة للحراسة والأمن، ووضع نظام حديث للتأمين متصل بغرفة للتحكم.



ومن جانبه، أوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة عبد المنعم سعيد، أن الوزارة أجرت أعمال ترميم وتنظيف جدران وأعمدة المعبد، بالإضافة إلى تثبيت الألوان؛ بهدف إظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد.