تراجع طلبات الرهن العقاري بأمريكا مع ارتفاع التكاليف

انخفض عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.



وقالت جمعية المصرفين للرهن العقاري في بيان اليوم الأربعاء، إن مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسميًا تراجع بنسبة 2.5% خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.



كما كشفت البيانات عن تراجع طلبات الرهن العقاري لإعادة التمويل بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي.



وانخفضت حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري إلى 40% خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع 40.4% في الأسبوع السابق له.



أما طلبات الحصول على قرض لشراء منزل فقد تراجعت بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي.



بينما ارتفع متوسط الفائدة على عقود الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لقرض بقيمة 484.350 ألف دولار أو أقل إلى مستوى 4.67% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4.65% في الأسبوع السابق له.